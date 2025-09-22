Directorio de empresas
Ant Group
El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in China en Ant Group totaliza CN¥638K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ant Group. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Total por año
CN¥638K
Nivel
hidden
Salario base
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥150K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Ant Group?

CN¥1.15M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Ant Group in China tiene una compensación total anual de CN¥881,043. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ant Group para el puesto de Científico de Datos in China es CN¥590,640.

