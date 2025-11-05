La compensación de Ingeniero de Software in Pittsburgh Area en Ansys varía desde $86K por year para P1 hasta $140K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Pittsburgh Area totaliza $129K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
