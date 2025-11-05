La compensación de Ingeniero de Software in Greater Delhi Area en Ansys totaliza ₹3.91M por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Greater Delhi Area totaliza ₹2.28M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.91M
₹3.03M
₹675K
₹202K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título