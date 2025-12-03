Directorio de empresas
Ansys
Ansys Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo de la Información (TI) en Ansys varía desde $105K hasta $150K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansys. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$120K - $142K
United States
Rango Común
Rango Posible
$105K$120K$142K$150K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Ansys, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Ansys tiene una compensación total anual de $149,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ansys para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es $105,300.

