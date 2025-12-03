Directorio de empresas
Ansira
Ansira Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Ansira varía desde $61.5K hasta $89.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ansira. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$69.8K - $81K
United States
Rango Común
Rango Posible
$61.5K$69.8K$81K$89.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Ansira?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Ansira in United States tiene una compensación total anual de $89,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ansira para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $61,500.

Otros recursos

