Anonyome Labs
Anonyome Labs Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in Chile en Anonyome Labs varía desde CLP 13.6M hasta CLP 18.94M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anonyome Labs. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$15.6K - $18.4K
Chile
Rango Común
Rango Posible
$14.6K$15.6K$18.4K$20.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Anonyome Labs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Anonyome Labs in Chile tiene una compensación total anual de CLP 18,942,083. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Anonyome Labs para el puesto de Gerente de Proyecto in Chile es CLP 13,599,445.

