Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Anheuser-Busch InBev totaliza ₹3.12M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Anheuser-Busch InBev. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Anheuser-Busch InBev
senior data engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.12M
Nivel
6
Salario base
₹3.12M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Anheuser-Busch InBev?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Anheuser-Busch InBev in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹4,234,410. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Anheuser-Busch InBev para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹2,623,741.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Anheuser-Busch InBev

