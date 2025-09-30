Directorio de empresas
Angel One
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Mumbai Metropolitan Region

Angel One Ingeniero de Software Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region en Angel One totaliza ₹2.38M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Angel One. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total por año
₹2.38M
Nivel
SDE 1
Salario base
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹198K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
¿Cuáles son los niveles de carrera en Angel One?

₹13.95M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.15M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ingeniero de Software στην Angel One in Mumbai Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,199,029. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Angel One για τον ρόλο Ingeniero de Software in Mumbai Metropolitan Region είναι ₹2,282,121.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Angel One

Empresas relacionadas

  • Snap
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Square
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos