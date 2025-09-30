Directorio de empresas
Anaplan
Anaplan Ingeniero de Software Salarios en Greater London Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater London Area en Anaplan varía desde £69.2K por year para P2 hasta £121K por year para P4. El paquete de compensación year mediano in Greater London Area totaliza £91K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
(Nivel Inicial)
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Anaplan, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Anaplan kwa jukumu la Ingeniero de Software in Greater London Area ni £81,477.

