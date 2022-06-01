AmTrust Financial Salarios

El rango salarial de AmTrust Financial oscila entre $85,425 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $141,365 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AmTrust Financial . Última actualización: 8/21/2025