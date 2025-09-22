La compensación de Ingeniero de Software in United States en Ampere Computing varía desde $170K por year para L6 hasta $275K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $198K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ampere Computing. Última actualización: 9/22/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
