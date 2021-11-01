Directorio de Empresas
AMI
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

AMI Salarios

El rango salarial de AMI oscila entre $25,596 en compensación total anual para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $170,850 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMI. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $28.7K
Contador
$152K
Gerente de Producto
$25.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ventas
$32.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$171K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at AMI is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,850. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMI is $92,452.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para AMI

Empresas Relacionadas

  • Kofax
  • Altoros
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos