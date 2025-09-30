Directorio de empresas
Amgen
Amgen Ingeniero de Software Salarios en San Francisco Bay Area

La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Amgen varía desde $206K por year para L5 hasta $254K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $212K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
(Nivel Inicial)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se consolida en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Otros recursos