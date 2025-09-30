Directorio de empresas
Amgen
Amgen Ingeniero de Software Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Amgen varía desde $115K por year para L3 hasta $275K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
(Nivel Inicial)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se consolida en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Amgen in Greater Los Angeles Area tiene una compensación total anual de $284,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Amgen para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area es $192,500.

