La compensación de Ingeniero de Software in Greater Los Angeles Area en Amgen varía desde $115K por year para L3 hasta $275K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $210K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L3 ( Nivel Inicial ) $115K $97K $8.1K $9.5K L4 $145K $121K $8.4K $15.6K L5 $189K $149K $15.1K $24.3K L6 $270K $193K $28.2K $48.4K

Cronograma de Consolidación Principal 0 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 34 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 0 % se consolida en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

34 % se consolida en el 4th - AÑO ( 34.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Amgen ?

