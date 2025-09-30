Directorio de empresas
Amgen
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Los Angeles Area

Amgen Científico de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area en Amgen varía desde $96.7K por year para L3 hasta $218K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $139K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Amgen. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

0%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

34%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Amgen, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (0.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

  • 34% se consolida en el 4th-AÑO (34.00% anual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Amgen in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $218,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Amgen for the Científico de Datos role in Greater Los Angeles Area is $143,000.

Otros recursos