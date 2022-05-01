Directorio de empresas
AMETEK
AMETEK Salarios

El salario de AMETEK varía desde $58,107 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $265,200 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMETEK. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
Median $200K
Ingeniero de Hardware
$60.6K
Ingeniero Mecánico
$147K

Ingeniero Óptico
$143K
Ingeniero de Software
$58.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$265K
Gerente de Programas Técnicos
$171K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at AMETEK is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $265,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AMETEK is $147,000.

