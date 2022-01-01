Directorio de empresas
American Tower
American Tower Salarios

El salario de American Tower varía desde $34,053 en compensación total por año para un Gerente de Proyectos en el nivel más bajo hasta $222,408 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de American Tower. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
$106K
Gerente de Proyectos
$34.1K
Ingeniero de Software
$199K

Gerente de Ingeniería de Software
$222K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En American Tower, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en American Tower es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $222,408. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en American Tower es $152,263.

Otros recursos