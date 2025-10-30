American Airlines Analista Financiero Salarios

La compensación de Analista Financiero in United States en American Airlines varía desde $70K por year hasta $130K. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $96K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de American Airlines. Última actualización: 10/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L2 Associate Financial Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- L3 Financial Analyst $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Financial Analyst $114K $111K $0 $3.2K L5 Technical Lead $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 1 Más Niveles

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en American Airlines ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.