Ambarella
Ambarella Salarios

El rango salarial de Ambarella oscila entre $54,354 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $305,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ambarella. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
Median $255K

Ingeniero de ASIC

Ingeniero de Software
Median $54.4K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $305K

Analista de Negocios
$235K
Marketing
$231K
Arquitecto de Soluciones
$251K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ambarella es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $305,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ambarella es $243,210.

