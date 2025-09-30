Directorio de empresas
Altice USA
Altice USA Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in New York City Area en Altice USA totaliza $158K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Altice USA. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Altice USA
Senior Data Engineer
New York, NY
Total por año
$158K
Nivel
Senior
Salario base
$158K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Altice USA?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Altice USA in New York City AreaのIngeniero de Softwareで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$207,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Altice USAのIngeniero de Software職種 in New York City Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$157,500です。

Otros recursos