La compensación de Ingeniero de Software in Czech Republic en Alteryx totaliza CZK 1.86M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Czech Republic totaliza CZK 2.02M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 9/30/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (33.40% anual)