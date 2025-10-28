Alteryx Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Alteryx varía desde ₹2.27M por year para Associate Software Engineer hasta ₹7.01M por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.21M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.4 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.40 % anual )

