Alteryx
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Alteryx Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Alteryx varía desde ₹2.27M por year para Associate Software Engineer hasta ₹7.01M por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹4.21M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
(Nivel Inicial)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Alteryx in India tiene una compensación total anual de ₹7,840,136. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alteryx para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹4,137,395.

Otros recursos