Alteryx Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United States en Alteryx varía desde $173K hasta $237K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $186K - $224K United States Rango Común Rango Posible $173K $186K $224K $237K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Recursos Humanos contribuciones en Alteryx para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.4 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.4 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.40 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Alteryx ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Recursos Humanos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.