Directorio de empresas
Alteryx
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Servicio al Cliente

  • Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Alteryx Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Alteryx varía desde $141K hasta $201K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alteryx. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$160K - $182K
United States
Rango Común
Rango Posible
$141K$160K$182K$201K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Servicio al Cliente contribuciones en Alteryx para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Alteryx, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (33.40% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Alteryx in United States tiene una compensación total anual de $200,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alteryx para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $141,100.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alteryx

Empresas relacionadas

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos