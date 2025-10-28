Alternative Payments Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Brazil en Alternative Payments varía desde R$456K hasta R$647K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alternative Payments. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio R$518K - R$613K Brazil Rango Común Rango Posible R$456K R$518K R$613K R$647K Rango Común Rango Posible

