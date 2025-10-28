Directorio de empresas
ALTEN
ALTEN Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Canada en ALTEN totaliza CA$113K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ALTEN. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$113K
Nivel
L3
Salario base
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en ALTEN?
+CA$80.8K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.6K
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en ALTEN in Canada tiene una compensación total anual de CA$114,348. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ALTEN para el puesto de Científico de Datos in Canada es CA$113,366.

Otros recursos