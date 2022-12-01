Directorio de empresas
Alphawave IP
Alphawave IP Salarios

El salario de Alphawave IP varía desde $50,130 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $112,235 para un Gerente de Programa Técnico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alphawave IP. Última actualización: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Hardware
Median $102K

Ingeniero ASIC

Ingeniero Eléctrico
$108K
Gerente de Programa
$90.5K

Ingeniero de Software
$50.1K
Gerente de Programa Técnico
$112K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Alphawave IP es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,235. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alphawave IP es $102,234.

