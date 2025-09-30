Directorio de empresas
AlphaSense
AlphaSense Ingeniero de Software Salarios en Greater Helsinki

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Helsinki en AlphaSense totaliza €72.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense.

Paquete Mediano
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total por año
€72.3K
Nivel
L3
Salario base
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bono
€0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en AlphaSense?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ingeniero de Software στην AlphaSense in Greater Helsinki φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €107,190. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AlphaSense για τον ρόλο Ingeniero de Software in Greater Helsinki είναι €65,611.

Otros recursos