AlphaSense
AlphaSense Ingeniero de Software Salarios en Greater Delhi Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Delhi Area en AlphaSense totaliza ₹3.59M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Total por año
₹3.59M
Nivel
Senior Software Engineer
Salario base
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bono
₹299K
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en AlphaSense?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en AlphaSense in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹5,812,456. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AlphaSense para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Delhi Area es ₹3,092,753.

