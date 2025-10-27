Directorio de empresas
AlphaSense
AlphaSense Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en AlphaSense varía desde $78.3K hasta $107K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaSense. Última actualización: 10/27/2025

Compensación Total Promedio

$84.8K - $101K
United States
Rango Común
Rango Posible
$78.3K$84.8K$101K$107K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En AlphaSense, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en AlphaSense in United States tiene una compensación total anual de $107,180. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AlphaSense para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $78,288.

