AlphaGrep Securities Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in India en AlphaGrep Securities totaliza ₹10.95M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlphaGrep Securities. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano AlphaGrep Securities Analyst Bengaluru, KA, India Total por año ₹10.95M Nivel 2 Salario base ₹4.69M Stock (/yr) ₹0 Bono ₹6.26M Años en la empresa 2 Años Años de exp. 3 Años

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en AlphaGrep Securities ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.