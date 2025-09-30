Directorio de empresas
Allstate
Allstate Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Allstate totaliza $75.5K por year para A1. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $67.5K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allstate. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
A1
(Nivel Inicial)
$75.5K
$75.5K
$0
$0
A2
$ --
$ --
$ --
$ --
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 4 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Allstate?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Otros recursos