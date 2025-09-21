Directorio de empresas
Alloy
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

Alloy Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in United States en Alloy varía desde $154K hasta $216K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alloy. Última actualización: 9/21/2025

Compensación Total Promedio

$167K - $194K
United States
Rango Común
Rango Posible
$154K$167K$194K$216K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Desarrollo de Negocios contribuciones en Alloy para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Alloy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Desarrollo de Negocios ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en Alloy in United States tiene una compensación total anual de $215,622. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alloy para el puesto de Desarrollo de Negocios in United States es $154,016.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Alloy

Empresas relacionadas

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos