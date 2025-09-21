Directorio de empresas
Allianz Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in Germany en Allianz totaliza €86.4K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allianz. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Total por año
€86.4K
Nivel
L3
Salario base
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bono
€0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Allianz?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Productos at Allianz in Germany sits at a yearly total compensation of €90,656. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allianz for the Gerente de Productos role in Germany is €83,613.

Empleos destacados

