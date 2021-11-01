Directorio de empresas
Align Technology
Align Technology Salarios

El salario de Align Technology varía desde $8,645 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el nivel más bajo hasta $257,280 para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Align Technology. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
L6 $147K
L7 $150K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero Mecánico
Median $155K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negocios
Median $120K
Gerente de Productos
Median $203K
Científico de Datos
Median $143K
Ingeniero Biomédico
$79.6K
Analista de Datos
$184K
Analista Financiero
$231K
Diseñador Gráfico
$8.6K
Tecnólogo en Informática (TI)
$257K
Legal
$124K
Consultor en Gestión
$142K
Marketing
$61.2K
Gerente de Proyectos
$256K
Analista de Ciberseguridad
$101K
Investigador UX
$126K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Align Technology es Tecnólogo en Informática (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $257,280. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Align Technology es $145,111.

