Directorio de Empresas
Aledade
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Aledade Salarios

El rango salarial de Aledade oscila entre $96,900 en compensación total anual para un Analista de Datos en el extremo inferior y $250,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aledade. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $250K
Gerente de Producto
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Asistente Administrativo
$101K
Analista de Negocios
$99.5K
Analista de Datos
$96.9K
Legal
$139K
Diseñador de Productos
$158K
Reclutador
$128K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Aledade, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes una pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos de carrera y más.

¡Visita ahora!

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Aledade es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $250,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aledade es $135,430.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aledade

Empresas Relacionadas

  • CME
  • Evidation Health
  • 98point6
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos