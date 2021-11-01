Directorio de Empresas
Alchemy
Alchemy Salarios

El rango salarial de Alchemy oscila entre $130,650 en compensación total anual para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $263,675 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alchemy. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $240K
Consultor de Gestión
$131K
Gerente de Producto
$263K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Reclutador
$179K
Gerente de Ingeniería de Software
$264K
Investigador de Experiencia de Usuario
$149K
Preguntas Frecuentes

