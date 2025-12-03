AlayaCare Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in Canada en AlayaCare varía desde CA$63.3K hasta CA$86.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AlayaCare. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio $49.6K - $58.8K Canada Rango Común Rango Posible $45.8K $49.6K $58.8K $62.7K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Servicio al Cliente contribuciones en AlayaCare para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en AlayaCare ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.