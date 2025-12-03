Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Alarm.com totaliza $220K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
Total por año
$220K
Nivel
-
Salario base
$153K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$7.5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Alarm.com?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se consolida en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $461,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alarm.com para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $222,500.

Otros recursos

