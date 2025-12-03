Directorio de empresas
Alarm.com
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Alarm.com Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Alarm.com varía desde $114K por year para Software Engineer I hasta $179K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $148K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel Inicial)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se consolida en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $222,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alarm.com para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $145,000.

Otros recursos

