La compensación total promedio de Marketing in United States en Alarm.com varía desde $133K hasta $189K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$150K - $171K
United States
Rango Común
Rango Posible
$133K$150K$171K$189K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se consolida en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $188,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alarm.com para el puesto de Marketing in United States es $132,800.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.