La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Alarm.com varía desde $62.3K hasta $88.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alarm.com. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$71.4K - $83.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$62.3K$71.4K$83.6K$88.9K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)

0%

AÑO 1

40%

AÑO 2

0%

AÑO 3

40%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU

En Alarm.com, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 0% se consolida en el 1st-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 0% se consolida en el 3rd-AÑO (NaN% por período)

  • 40% se consolida en el 4th-AÑO (40.00% anual)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (20.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Alarm.com in United States tiene una compensación total anual de $88,920. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alarm.com para el puesto de Analista de Datos in United States es $62,320.

