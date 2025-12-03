Directorio de empresas
Alan
Alan Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in France en Alan varía desde €42.9K hasta €62.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Alan. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$56.8K - $64.8K
France
Rango Común
Rango Posible
$49.5K$56.8K$64.8K$72.1K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Alan, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Alan in France tiene una compensación total anual de €62,494. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Alan para el puesto de Gerente de Producto in France es €42,898.

Otros recursos

