La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Taiwan en AkzoNobel varía desde NT$691K hasta NT$943K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AkzoNobel. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $24.1K - $29.1K Taiwan Rango Común Rango Posible $22.5K $24.1K $29.1K $30.7K Rango Común Rango Posible

