Akveo
Akveo Salarios

El rango salarial de Akveo oscila entre $27,175 en compensación total anual para un Reclutador en el extremo inferior y $84,420 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Akveo. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Gerente de Diseño de Productos
$58.4K
Reclutador
$27.2K
Ingeniero de Software
$60.3K

Arquitecto de Soluciones
$84.4K
Preguntas Frecuentes

Rolul cel mai bine plătit raportat la Akveo este Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,420. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Akveo este $59,364.

