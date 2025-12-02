Akvelon Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Kazakhstan en Akvelon varía desde KZT 7.76M hasta KZT 11.3M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Akvelon. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $17.4K - $19.8K Kazakhstan Rango Común Rango Posible $15.2K $17.4K $19.8K $22.1K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Recursos Humanos contribuciones en Akvelon para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Akvelon ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Recursos Humanos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.