Airtable Salarios

El rango salarial de Airtable oscila entre $112,700 en compensación total anual para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $755,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Airtable. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Ingeniero de Software Full-Stack

Diseñador de Productos
Median $230K
Gerente de Producto
Median $255K

Investigador de Experiencia de Usuario
Median $423K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $755K
Científico de Datos
Median $315K
Operaciones de Marketing
Median $172K
Operaciones de Negocios
$388K
Analista de Negocios
$162K
Servicio al Cliente
$113K
Éxito del Cliente
$114K
Recursos Humanos
$116K
Tecnólogo de Información (TI)
$332K
Marketing
$191K
Gerente de Diseño de Productos
$609K
Reclutador
$166K
Ingeniero de Ventas
$165K
Analista de Ciberseguridad
$362K
Arquitecto de Soluciones
$288K
Gerente de Programa Técnico
$470K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Airtable, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Airtable es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $755,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Airtable es $278,523.

Otros Recursos