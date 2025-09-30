Directorio de empresas
Airmeet
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

Airmeet Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Airmeet totaliza ₹3.32M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airmeet. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Airmeet
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.32M
Nivel
L3
Salario base
₹3.32M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Airmeet?

₹13.94M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.61M+ (a veces ₹26.14M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Airmeet in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹5,644,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Airmeet para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹3,322,767.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Airmeet

Empresas relacionadas

  • Facebook
  • Pinterest
  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos