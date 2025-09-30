Directorio de empresas
La compensación de Ingeniero de Software in India en Airbus varía desde ₹1.23M por year para L1 hasta ₹2.54M por year para l3. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Airbus. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
L1(Nivel Inicial)
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
l3
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Airbus?

Preguntas Frecuentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Ingeniero de Software در Airbus in India برابر کل دستمزد سالانه ₹2,991,809 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Airbus برای نقش Ingeniero de Software in India برابر ₹1,996,303 است.

