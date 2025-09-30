Directorio de empresas
Airbus
Airbus Ingeniero de Software Salarios en France

La compensación de Ingeniero de Software in France en Airbus totaliza €56.4K por year para l3. El paquete de compensación year mediano in France totaliza €42.6K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
L1(Nivel Inicial)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Airbus?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Airbus in France sits at a yearly total compensation of €65,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Airbus for the Ingeniero de Software role in France is €41,565.

